Berlin (AFP) Ausgebrannt, krank und antriebslos: Immer mehr Menschen in Deutschland fehlen wegen psychischer Leiden am Arbeitsplatz. Seit dem Jahr 2000 habe sich der Anteil der Fehltage wegen Burnout oder Depressionen etwa verdoppelt, geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hervor. Derzeit würden 12,3 Prozent aller betrieblichen Fehltage in Deutschland durch psychische Erkrankungen verursacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.