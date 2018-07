Hamburg (SID) - Werder Bremens Ex-Profi Viktor Skripnik hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, bei der Fußball-EM-Endrunde in der Ukraine gegen die politischen Verhältnisse in seinem Heimatland zu protestieren. "Ich boykottiere auf meine Art: Ich verzichte auf VIP-Karten und kaufe mir stattdessen die einfachen Tickets und sitze in irgendeinem Eck des Stadions", sagte der 42 Jahre alte ehemalige Abwehrspieler dem Fußball-Magazin 11Freunde.

Der frühere Nationalspieler arbeitet aber auch als Co-Kommentator für das ukrainische Fernsehen. Zwischen 1996 und 2004 bestritt er für den SV Werder 138 Bundesligaspiele und erzielte dabei sieben Tore. Mit den Norddeutschen holte er 2004 das Double, fünf Jahre zuvor war er mit den Hanseaten deutscher Pokalsieger geworden. Mittlerweile ist Skripnik bei den Grün-Weißen Trainer der U17-Mannschaft.