Lwiw (SID) -

Stephane Lannoy aus Frankreich pfeift am Samstag das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal. Für den 42 Jahre alten Unparteiischen aus Boulogne-sur-Mer wird die Begegnung in Lwiw (20.45 Uhr/ARD) der erste Einsatz bei einer EM sein. Das Schiedsrichter-Gespann für Deutschland-Portugal komplettieren Frédéric Cano, Michael Annonier, Fredy Fautrel, Ruddy Buquet (alle Frankreich) und Marcin Borski (Polen).

Vor vier Jahren, beim Turnier in Österreich und der Schweiz, war Lannoy als Vierter Offizieller nominiert worden. Bei der WM 2010 in Südafrika leitete er die Vorrundenspiele zwischen den Niederlande und Dänemark (2:0) und Brasilien gegen die Elfenbeinküste (3:1). Am 29. März 2011 pfiff der Franzose auch das Länderspiel zwischen Deutschland und Australien in Mönchengladbach - Endstand damals 1:2.