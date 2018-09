Warschau (SID) - 23 Jahre nach ihrem Tod ist die polnische Fußball-Legende Kazimierz Deyna in Warschau erneut bestattet worden. Zwei Tage vor dem EM-Start wurden die Gebeine Deynas am Mittwoch in dessen Heimat beigesetzt. Das teilte der polnische Verband auf seiner Internetseite mit. Am Abend wurde vor dem Stadion von Legia Warschau zu Ehren Deynas ein Denkmal enthüllt.

Deyna, der 97 Länderspiele bestritt und dabei 41 Tore erzielte, war 1989 bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben gekommen und dort beerdigt worden. Mit Polen hatte er 1972 in München als Torschützenkönig olympisches Gold gewonnen, zwei Jahre später wurde er in Deutschland WM-Dritter.

Deyna lief von 1966 bis 1978 für Legia Warschau auf, bevor er zu Manchester City wechselte. Von 1981 bis 1987 spielte er in der North American Soccer League für die San Diego Sockers. Deyna starb im Alter von 41 Jahren bei einem Autounfall in San Diego.