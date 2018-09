Danzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hat ein einfaches Rezept, um Portugals Superstar Cristiano Ronaldo zu stoppen. "Man muss ihn frühzeitig stellen, ihm den Platz nehmen, und vor allem muss man ihm die Lust nehmen. Er ist Portugiese - und die funktionieren ohne Lust nicht", sagte der 25-Jährige über seinen Teamkollegen bei Real Madrid der Sport Bild.

Allerdings weiß Khedira auch, wie schwer das Vorhaben am Samstag (20.45 Uhr/ARD) beim EM-Auftaktspiel der DFB-Auswahl in Lwiw gegen Portugal sein wird. "Was Cristiano für ein Talent und ein Selbstvertrauen hat, habe ich kein zweites Mal bisher gesehen. Er kann einfach alles. Ich denke, dass man einen Spieler wie Cristiano nie ganz ausschalten kann. Er schießt die Bälle aus allen Entfernungen einfach in den Winkel", lobte der Mittelfeldspieler Ronaldo.