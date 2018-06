Krakau (SID) - Der deutsche Gruppengegner Niederlande muss beim EM-Start gegen Dänemark wohl auf Verteidiger Joris Mathijsen verzichten. Der Ex-Profi des Hamburger SV leidet weiter an den Folgen einer Oberschenkelverletzung und kann "zu 80 Prozent nicht spielen", sagte Nationaltrainer Bert van Marwijk vor der Begegnung am Samstag (18.00/ARD): "Wir werden nun zwei Tage abwarten, und dann schauen wir weiter."

Während 25.000 Fans beim öffentlichen Training in Krakau die Mannschaft begeistert feierten, drehte Mathijsen an der Seitenlinie einsam seine Runden. Als Ersatz für den 32-Jährigen käme Wilfred Bouma in Frage, der dann an der Seite von John Heitinga die Innenverteidigung bilden würde. "Aktuell ist Joris noch nicht fit genug, aber noch haben wir etwas Zeit", sagte van Marwijk.

Den Auftakt gegen Dänemark bezeichnete der ehemalige Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund als noch wichtiger als das Deutschland-Spiel. "Das ist die wichtigste Partie, denn es ist das erste", so van Marwijk, der erneut von einer "sehr schweren Gruppe" sprach: "Das einzig Gute ist, dass wir vom ersten Moment an konzentriert sind." Dritter Gegner ist Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo.

Begeistert zeigte sich van Marwijk vom Empfang im Wisla-Stadion. "Das ist unglaublich. Vielen Dank an alle Zuschauer, das gibt uns viel Schwung für die EM", sagte der Trainer. 25.000 Fans hatten das Stadion fast komplett gefüllt und für eine höhere Zuschauerzahl als bei den üblichen Heimspielen von Wisla Krakau gesorgt. Kurz vor Ende des Trainings machte die Welle die Runde, Arjen Robben und Co. bedankten sich anschließend mit einem langen Applaus.

Zuvor hatte die Elftal die Gedenkstätte Auschwitz-Buchenwald besucht, die Eindrücke wirkten noch spürbar nach. "Ich finde kein Worte, daher versuche ich es erst gar nicht", sagt der Bondscoach, der auf den Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers gedrängt hatte: "Ich wollte dorthin, das gehört zur Allgemeinbildung. Ich wollte es mit meinen eigenen Augen sehen." Auch Kapitän Mark von Bommel zeigte sich tief bewegt: "Mir fällt nur ein Wort ein: Unbeschreiblich."