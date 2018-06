Danzig (SID) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker sorgt sich um seinen jüngeren Bruder. Timo Mertesacker ist mit einigen Freunden in einem Wohnmobil in Richtung Ukraine aufgebrochen, wo er am Samstagabend seinen Bruder und die DFB-Auswahl bei ihrem EM-Auftaktspiel in der Lwiw Arena gegen Portugal (20.45 Uhr/ARD) unterstützen will.

"Ich hoffe, dass er gut über die Grenze und heile ankommt", sagte Per Mertesacker am Mittwoch im EM-Quartier der deutschen Mannschaft in Danzig. Er selbst müsse sich derzeit zwar "in erster Linie auf das Sportliche konzentrieren", das Wohlergehen seiner Bruders und dessen Kumpels liege ihm aber schon am Herzen: "Ich hoffe, dass er mich am Samstag anruft. Wenn er gut angekommen ist, dann bin ich glücklich und kann dann hoffentlich noch besser spielen."