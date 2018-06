Paris (AFP) Das Europaparlament entsendet zwei Beobachter zum Prozess gegen die ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Wie die Pressestelle des Parlaments am Mittwoch mitteilte, wurden damit der frühere polnische Staatschef Aleksander Kwasniewski und der ehemalige Präsident des Europaparlaments, der irische Liberale Pat Cox beauftragt. In dem Verfahren werden der bereits wegen Amtsmissbrauchs verurteilten Ex-Regierungschefin Steuervergehen vorgeworfen. Es soll am 25. Juni fortgesetzt werden.

