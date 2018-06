Los Angeles (dpa) - Ben Affleck («The Town - Stadt ohne Gnade») und Justin Timberlake («The Social Network») bekommen für «Runner, Runner» Verstärkung von Ben Schwartz.

Dem «Hollywood Reporter» zufolge soll der Schauspieler, der vor allem durch Fernsehserien wie «House of Lies» bekannt ist, in dem Film über Online-Glücksspiel einen Freund Timberlakes darstellen. Timberlake gerät in seiner Rolle in finanzielle Schwierigkeiten und schuldet Affleck Geld. Die Dreharbeiten sollen im Sommer in Puerto Rico beginnen. Auch Gemma Arterton und Anthony Mackie sind im Cast. Schwartz hat gerade «Better Living Through Chemistry» mit Olivia Wilde, Michelle Monaghan und Sam Rockwell abgedreht.