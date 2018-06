Köln (SID) - Der frühere Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet für Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den Großen Preis von Kanada. Für einen Erfolg des Briten zahlen die Buchmacher das Fünffache des Einsatzes zurück. Hinter dem McLaren-Piloten traut bwin am ehesten Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull und Fernando Alonso im Ferrari (jeweils Quote 55:10) den Sieg zu. Nico Rosberg (Quote 90:10) und Michael Schumacher (Quote 120:10) werden dagegen nur geringe Siegchancen eingeräumt.

Im Kampf um die WM-Krone sieht bwin nach sechs von 20 Saisonrennen Alonso in der besten Ausgangsposition. Gewinnt der Spanier seinen dritten WM-Titel, zahlt bwin das 3,5-fache des Einsatzes zurück. Im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung Vettels kommen 40,00 Euro für 10 Euro Einsatz zur Auszahlung. Aber auch Hamilton (Quote 40:10) werden gute Chancen auf einen weiteren Weltmeistertitel eingeräumt.