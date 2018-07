Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim lässt Jukka Raitala endgültig ziehen. Der finnische Nationalspieler, der in den vergangenen beiden Spielzeiten an den SC Paderborn und CA Osasuna ausgeliehen war, wechselt zur kommenden Saison zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler war im August 2009 vom HJK Helsinki in den Kraichgau gekommen und hatte in seiner Premierensaison zwei Bundesliga-Spiele für Hoffenheim absolviert.