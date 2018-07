Karlsruhe (SID) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC bastelt an der Mission Wiederaufstieg. Das Bundesliga-Gründungsmitglied verpflichtete am Mittwoch Stürmer Rouwen Hennings vom FC St. Pauli. Der 24-Jährige, der zuletzt an den VfL Osnabrück ausgeliehen war, unterzeichnete einen Vertrag bis 2014.

"Rouwen verfügt in seinem jungen Alter bereits über einen großen Erfahrungsschatz aus allen drei deutschen Profiligen", sagte KSC-Trainer Markus Kauczinski: "Er ist ein Stürmer, der schnell und aggressiv nach vorne agiert. Das sind Eigenschaften, die uns mit Sicherheit weiterbringen werden."