Danzig (dpa) - Das bange Warten auf die Startelf-Verkündung von Joachim Löw zehrt an den Nerven der deutschen EM-Spieler. Auf dem Trainingsplatz schont keiner den anderen.

Der angekündigte Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im EM-Quartier gilt für Kapitän Philipp Lahm und dessen 22 Kollegen nur als kurze Auszeit. «Sicher ist es eine große Ehre für die Mannschaft und ein gutes Omen», kommentierte Innenverteidiger Per Mertesacker die für Mittwochabend angekündigte Stippvisite der fußballbegeisterten Bundeskanzlerin in Danzig. Auch bei den EM-Spielen wird die Regierungschefin dem Team wieder fest die Daumen drücken.

«Klar wollen wir das Ding gewinnen», unterstrich Torhüter Manuel Neuer drei Tage vor dem Ernstfall gegen Portugal nochmals selbstbewusst den Anspruch, den die erwachsener gewordene deutsche Boy Group an sich selbst stellt. Und natürlich will jeder dabei sein, wenn am Samstag im ukrainischen Lwiw gegen Superstar Cristiano Ronaldo Taten folgen müssen. «Der Bundestrainer hat Riesenoptionen. Es wird harte Entscheidungen geben für einzelne Spieler», sagte Mertesacker. Er sieht das gesamte Team vor einem Charaktertest: «Ich bin gespannt, wie die Mannschaft es auffängt und einzelne Spieler damit umgehen werden.»

Dortmunds Double-Sieger Mats Hummels in der Abwehr, Bayern-Jungstar Toni Kroos im Mittelfeld und Münchens Tortorjäger Mario Gomez im Angriff könnten die ersten Härtefälle in Löws Personalpuzzle werden. Auf dem Trainingsrasen unweit des deutschen Teamhotels Dwór Oliwski wird «intensiv» gekämpft, bestätigte Teammanager Oliver Bierhoff: «Man spürt, es geht um die Plätze.»

Nach der Rückkehr des lange angeschlagenen Mittelfeldchefs Bastian Schweinsteiger ins Teamtraining hat der Bundestrainer «die Qual der Wahl, um auf die Gegner zu reagieren», betonte Routinier Miroslav Klose. «Keiner kann sich sicher sein, dass er einen Stammplatz hat», ergänzte Torhüter Manuel Neuer, der persönlich allerdings als unumstrittene Nummer 1 in sein zweites großes Turnier geht.

Neuer hob nochmals die Bedeutung des ersten Spiels für den Turnierverlauf heraus. «Mit einem positiven Ergebnis ist es auch so, dass ein bisschen der Druck abfällt», sagte der Schlussmann des FC Bayern. Das erste Spiel ist der Wegweiser, darin sind sich Manager, Bundestrainer und Spieler einig. 1984 (0:0 gegen Portugal), 2000 (1:1 gegen Rumänien) und 2004 (1:1 gegen Holland) blieb nicht nur der erhoffte Auftaktsieg aus. Das DFB-Team schlitterte jeweils in die Krise und musste sich jeweils nach der EM-Vorrunde verabschieden. Danach wurde auch immer ein neuer Bundestrainer eingestellt.

Nun wird erneut Portugal mit entscheiden, ob die Löw-Gruppe in die Turnierspur findet. Bierhoff ist «guter Dinge». Nach intensiven Übungseinheiten werde das Tempo im Training langsam runtergefahren. Mehr Schwerpunkte setzt Löw nun auch außerhalb des Platzes mit Videositzungen, Einzelgesprächen und taktischen Teameinweisungen.

Ein ursprünglich erwogenes Testspiel gegen eine Amateur- oder Jugendmannschaft wurde gestrichen. Löw will «kein Verletzungsrisiko» mehr eingehen. Auch jede Ablenkung ist - mit Ausnahme des Besuchs von Maskottchen Merkel - unerwünscht. So wollte Bierhoff auch eine leise Kritik von DFB-Präsidiumskollegen, die Jérome Boateng und Bastian Schweinsteiger eine nicht optimale Turniervorbereitung vorwarfen, nicht näher bewerten: «Mich beschäftigt das ehrlich nicht.»

Löw sieht sein Team in den zwei Jahren seit der WM in Südafrika derart gewachsen, «dass wir auch mit dieser eingeschränkten Vorbereitung bestens in das Turnier starten werden». In der Breite sei die Mannschaft auf jeden Fall besser aufgestellt, betonte Mertesacker. «Man kann jede Position gleichwertig besetzten. Das war 2010 vielleicht nicht der Fall.»

Vor zwei Jahren hatte Löw im Schnelldurchlauf eine Reihe von Auswahl-Frischlingen zu WM-Stammkräften befördert. Manuel Neuer (damals 5 Länderspiele), Jérome Boateng (5), Sami Khedira (5), Toni Kroos (4), Thomas Müller (2) und auch Mesut Özil (10) waren nach nur wenigen Einsätzen in Südafrika zu bestaunten Stützen aufgestiegen. «Wir wussten nicht, wie können so viele junge Spieler mit der Situation umgehen», erinnerte Bierhoff an 2010.

Jetzt sind diese Profis bei den Topclubs Real Madrid und Bayern München gereift, haben in der souveränen EM-Qualifikation Maßstäbe gesetzt. Darum sollen nun auch die Früchte geerntet werden. «Wir haben die Menschen in der Vergangenheit oft genug begeistert. Das Ziel kann jetzt nur der Titel sein», erklärte Lukas Podolski.