Paris (SID) - Der französische Rekordnationalspieler Lilian Thuram gehörte zu den besten Verteidigern seiner Generation, hat im Fußball fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - hatte aber bis zu seinem Karriereende vor vier Jahren immer wieder mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen.

"Ich wurde ein Schwarzer, als ich mit neun Jahren aus Guadeloupe in die Region Paris kam", sagte Thuram im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß musste der 142-malige Nationalspieler seid Kindertagen schmerzlich erfahren.

"Der Spitzname 'Noiraude' (Name einer schwarzen Zeichentrick-Kuh, d. Red.) war meine erste Verletzung", sagte Thuram. Während seiner Zeit beim italienischen Erstligisten AC Parma rief ihm ein Anhänger einer gegnerische Mannschaft zu, man hätte ihm "niemals die Fesseln abnehmen sollen".

Trotzdem sieht Thuram, der sich schon während seiner Karriere gegen Fremdenhass und Diskriminierung eingesetzt hatte und 2009 die Stiftung "Erziehung gegen Rassismus" ins Leben gerufen hat, den Fußball nicht als Keimzelle des Rassismus.

"Der Fußball ist nicht anders als der Rest der Gesellschaft", sagte er: "Deshalb muss man an die Wurzeln des Übels gehen und begreifen, warum der Schwarze lange Zeit als 'missing link' zwischen Mensch und Affe galt, warum die 'Farben' - seltsam, als wäre Weiß keine Farbe - so negativ beladen sind."

Der Fußball lebe in einem abgeschlossenen Raum und sei übermäßig mediatisiert. Deshalb seien zehn Leute im Stadion, die "rassistische Parolen brüllen" viel präsenter, sagte Thuram. "Außerdem glaube ich, dass es schlimmere Formen von Rassismus gibt als diese. Etwa wenn Sie am Eingang einer Diskothek abgewiesen werden oder wenn Sie wegen ihrer Hautfarbe eine Wohnung nicht bekommen", sagte der Welt- und Europameister von 1998 bzw. 2000.

Der Eklat in der französischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika sei aber keine Folge ethnischer Spannungen gewesen. "Da kann ich nur lachen", sagte Thuram: "Die Nationalmannschaft ist kein Abbild der Gesellschaft. Die Spieler kommen alle mehr oder weniger aus demselben sozialen Milieu." In Wirklichkeit sei es ganz einfach: "Wir mussten die unfähigen Spieler dazu bringen, über die Folgen ihres Tuns nachzudenken."