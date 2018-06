Berlin (dpa) - Psychische Erkrankungen legen immer mehr Arbeitnehmer lahm: Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage hat sich deswegen seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt, sagte der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer Rainer Richter in Berlin. Aktuell seien 12,5 Prozent aller betrieblichen Fehltage auf seelische Erkrankungen zurückzuführen. Der Trend sei ungebrochen. Kaiser sieht die Ursache dafür vor allem in wachsendem Druck am Arbeitsplatz. Vor allem Krankschreibungen aufgrund des neuen Volksleidens «Burnout» hätten enorm zugenommen.

