Hamburg (dpa) - Die Nordseeinsel Sylt hat ihre Position als Deutschlands teuerster Immobilien-Standort laut einer Studie gehalten. In Kampen markieren Preise von 35 000 Euro je Quadratmeter nach wie vor das Spitzenniveau.

Dies teilte die Immobilienfirma Engel&Völkers am Mittwoch in Hamburg auf der Grundlage einer Marktanalyse mit. Andere Standorte holen auf, liegen aber noch ein Stück zurück.

So sind für Seegrundstücke in der Gemeinde Berg am Starnberger See bis zu 25 000 Euro je Quadratmeter zu bezahlen. Insgesamt seien Luxusimmobilien in exklusiven Wohnlagen in Deutschland sowohl in den Ballungsräumen als auch in mittelgroßen Städten und an Zweitwohnsitzen noch einmal deutlich teurer geworden.