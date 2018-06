Damaskus (dpa) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat den früheren Landwirtschaftsminister Riad Farid Hedschab zum neuen Regierungschef ernannt. Das meldete das staatliche Fernsehen. Hedschab ist Mitglied der Baath-Partei, mit der die Assad-Familie einst an die Macht gekommen war.

Der neue Ministerpräsident gilt als «Falke». Er entstammt einer bekannten Familie aus der Provinz Deir as-Saur, wo er 1966 geboren wurde.

Vor seiner Zeit als Minister diente der ehemalige Studentenführer als Provinzgouverneur. Die syrische Verfassung sieht vor, dass der Präsident nach einer Parlamentswahl einen neuen Regierungschef bestimmt. Die Syrer hatten am 7. Mai ein neues Parlament gewählt. Es war die erste Wahl seit der Abschaffung des Monoplos der Baath-Partei durch die neue Verfassung. Die Regimegegner hatten die Wahl boykottiert.

Aktivisten berichteten am Mittwoch erneut von heftigen Angriffen der Regimetruppen auf Bezirke in der Provinz Latakia. Dabei seien Hubschrauber, Panzer und Raketen eingesetzt worden. Am Dienstag sollen in Syrien landesweit 40 Menschen getötet worden sein. Am Mittwoch zählten die Regimegegner bis zum Vormittag fünf Todesopfer.