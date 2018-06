Koblenz/Berlin (dpa) - In Donald Ducks Abenteuern treiben Panzerknacker ihr Unwesen - nun haben Passwortknacker die Datenbank des Comic-Verlags gehackt. Sie kopierten im Internetangebot lustiges-taschenbuch.de die Daten von 24 000 Nutzern, wie die «Rhein-Zeitung» (Koblenz/Mainz) am Dienstag online berichtete.

Die Webseite zum «Lustigen Taschenbuch» (LTB), auf der sich Leser über Donald Duck und Micky Maus informieren und diskutieren können, warnte die «lieben LTB-Fans» am Dienstag: «Leider müssen wir euch mitteilen, dass nach unserem derzeitigen Kenntnisstand infolge eines Hackerangriffs am gestrigen Montag Daten, die bei www.lustiges-taschenbuch.de (bei der Registrierung etc.) eingegeben wurden, wohl in die Hände Unbefugter gelangt sind.»

«Von dem Hackerangriff betroffen sind alle Nutzer, die sich auf lustiges-taschenbuch.de registriert haben», sagte die Sprecherin des Egmont Ehapa Verlags in Berlin, Elke Schickedanz, der Zeitung. Neben persönlichen Daten wurden auch die verschlüsselten Passwörter der Nutzer gestohlen. In E-Mails an alle Betroffenen wurden die Nutzer dazu aufgefordert, ihre Kennwörter zu ändern.

«Solltest du das Passwort auch an anderer Stelle benutzen, empfehlen wir dir dringend, es auch dort zu ändern», schrieb das Unternehmen seinen Lesern. Wie die Hacker an die Daten gelangen konnten, sagte Schickedanz nicht. «Wir sind noch dabei, den Hergang zu ermitteln», sagte sie der Zeitung.

Die «Lustigen Taschenbücher» (LTB) erscheinen in gedruckter Fassung seit 1967. In dem Internetangebot können sich Leser über die inzwischen 429 Bände und zahlreichen Sonderausgaben informieren, sich in einem Forum austauschen oder einzelne Charaktere aus den Comics erkunden.

