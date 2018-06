London (dpa) - Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth II., geht es wieder besser. Das teilte der Buckingham Palast am Mittwoch mit. Der 90-Jährige hatte sich am Sonntag bei der Schiffsparade zum Thronjubiläum seiner Frau eine Blasenentzündung zugezogen und liegt seit Montag in einer Londoner Klinik.

Philip fehlte deswegen am Dienstag nicht nur beim Dankgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale zu Ehren der Königin, sondern hatte tags zuvor auch ein Konzert vor dem Buckingham Palast verpasst. «Die Infektion wird weiterhin mit Antibiotika behandelt», sagte ein Sprecher des Königshauses. Er werde vermutlich die nächsten Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Er sei aber guter Dinge.

Mitteilung Buckingham Palace