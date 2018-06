Düsseldorf (dpa) - Mittwochnacht, gegen ein Uhr: An der Düsseldorfer Tonhalle hält ein Bus, die Toten Hosen steigen aus und geben ein Konzert, mitten auf der Straße. Mehr als 100 Fans trauen ihren Augen nicht, als die Musiker völlig unerwartet zu Gitarre und Megafon greifen.

Die Anhänger hatten vor der Tonhalle campiert, um bei dem am Mittwochmorgen begonnenen Vorverkauf für ein Konzert der Band auf jeden Fall Karten zu bekommen. «Wir hatten uns gerade ein wenig ausgeruht, als plötzlich ein Fan loslief, er hatte die Band in einem vorbeifahrenden Bus gesehen», berichtete Hosen-Fan Tobias Book der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Der 23 Jahre alte Düsseldorfer hatte sich bereits am Dienstag gegen 17 Uhr in die Schlange eingereiht. «Für die Hosen machst du halt einiges mit», sagte Book. Die Band sei in kompletter Besetzung ausgestiegen und habe eine gute halbe Stunde lang gespielt.

In diesem Jahr feiern die Toten Hosen ihr 30-jähriges Bestehen mit einer großen Deutschlandtour. Bis zum Jahresende stehen 16 Konzerte auf dem Tourplan. Los geht es am 14. November in Leipzig. Zuvor spielen die Punkrocker drei Akustikkonzerte in Wien (20./21. Juni) und in der Düsseldorfer Tonhalle (23. Juni).