Seoul (AFP) In Nordkorea haben am Mittwoch mehrere zehntausend Kinder einen Treueeid auf den Machthaber Kim Jong Un geschworen. 45.000 Schüler hätten an der Feier anlässlich der Gründung der koreanischen Kinderunion vor 66 Jahren in Pjöngjang teilgenommen, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und das Staatsfernsehen. In dem Stadion seien Freudenschreie von Kindern zu hören gewesen, die "treue Söhne und Töchter von Kim Jong Un" werden wollten, sagte ein Nachrichtensprecher im Fernsehen.

