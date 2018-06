Moskau (AFP) Ein Militärgericht in Moskau hat einen ehemaligen Oberst des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB wegen Hochverrats zugunsten der USA zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter befanden Valeri Michailow am Mittwoch für schuldig, als Staatsgeheimnisse eingestufte Informationen an einen Agenten des US-Geheimdiensts CIA weitergegeben zu haben. Über den Inhalt der Informationen wurde nichts bekannt.

