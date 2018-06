St. Petersburg (AFP) In Russland ist erneut ein Mann in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Der 48-Jährige habe über Übelkeit geklagt, nachdem Polizisten ihn auf der Wache in St. Petersburg durchsucht und Drogen bei ihm gefunden hätten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten zehn Minuten später den Tod des Mannes festgestellt. Laut Polizei war der Obdachlose am Dienstag wegen "Hooliganismus" festgenommen worden. Eine Untersuchung soll nun die Todesursache klären. Die Polizisten hätten sich aber in keinster Weise "illegal" verhalten, erklärte die Polizei.

