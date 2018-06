Köln (SID) - In der Basketball-Bundesliga geht das Finale um die deutsche Meisterschaft in die zweite Runde. Das erste Duell geriet zur Machtdemonstration von Serienmeister Brose Baskets Bamberg, am Mittwoch hat das Überraschungsteam ratiopharm Ulm Heimrecht und will vor eigenem Publikum die Best-of-five-Serie ausgleichen. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr.

Bei den French Open in Paris stehen am Mittwoch die letzten Viertelfinals auf dem Programm. Titelverteidiger Rafael Nadal will sich mit seinem siebten Roland-Garros-Titel zum alleinigen Rekordhalter krönen, in der Runde der letzten Acht bekommt es der Spanier zunächst mit seinem Landsmann Nicolas Almagro zu tun. Bei den Frauen tritt die an Nummer zwei gesetzte Russin Maria Scharapowa gegen Kaia Kanepi aus Estland an. Erster Aufschlag in Paris ist um 14.00 Uhr.

Beim Critérium du Dauphiné in Frankreich rollt das Feld auf die dritte Etappe. Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin liegt vor dem Teilstück über 167 Kilometer von Givors nach La Clayette auf Rang fünf der Gesamtwertung. Im Ziel ist der einzige Massensprint der Rundfahrt zu erwarten - die deutschen Spezialisten John Degenkolb und Gerald Ciolek gehen chancenreich an den Start.