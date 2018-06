Paris (dpa) - Der Weltranglisten-Zweiten Maria Scharapowa fehlt nur noch ein Sieg zur Rückkehr auf den Tennis-Thron. Die Australian-Open-Finalistin zog in Paris locker mit einem 6:2,6:3-Sieg gegen die an Nummer 23 gesetzte Estin Kaia Kanepi ins Halbfinale ein.

Falls sie das Endspiel bei dem mit 17,226 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier erreicht, wird die Russin wieder die Nummer eins der Tenniswelt. Die aktuelle Branchenführerin Victoria Asarenka aus Weißrussland war im Achtelfinale gescheitert.

«Nach einem schweren Match zuvor habe ich mich sehr gesteigert und bin froh, hier zum dritten Mal im Halbfinale zu stehen», sagte die 25-jährige Scharapowa. In der Runde der besten Vier trifft sie nun auf Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien, die sich gegen die starke kasachische Qualifikantin Jaroslawa Schwedowa mit 3:6, 6:2, 6:4 behauptete. «Gegen Petra sind Spiele immer hart - ich muss mein Level erneut erhöhen», sagte Scharapowa. Im anderen Semifinale stehen sich Angelique-Kerber-Bezwingerin Sara Errani aus Italien und die australische US-Open-Siegerin Samantha Stosur gegenüber.

Scharapowa sagte über die einst ungeliebte rote Asche: «Ich fühle mich sehr wohl. Mir haben die zwei Turniersiege auf Sand in Stuttgart und Rom Selbstvertrauen gegeben.» Der Triumph in Roland Garros ist der einzige Grand-Slam-Titel, der der in Florida lebenden Russin noch fehlt. Wimbledon gewann sie 2004, die US Open 2006 und die Australian Open 2008.

Am Bois de Boulogne waren ihre Halbfinal-Teilnahmen im Vorjahr und 2007 ihre bisher besten Resultate. Scharapowa belegte in ihrer Karriere bisher für insgesamt 17 Wochen die WTA-Spitzenposition - erstmals im Jahr 2005 und zuletzt 2008.

Als letzte von 15 gestarteten deutschen Tennisprofis war am Dienstag die Weltranglisten-Zehnte Kerber in zwei Sätzen gegen Errani (21 der Setzliste) im Viertelfinale ausgeschieden.