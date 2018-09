Halle/Westfalen (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat eine Wildcard für das Rasenturnier in Halle/Westfalen (11. bis 17. Juni) erhalten. Der 21-Jährige aus Vaihingen/Enz rückt damit als vierter Deutscher nach Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Florian Mayer (Bayreuth) und Tommy Haas (Sarasota/USA) ins Hauptfeld der 20. Gerry Weber Open. Ebenfalls am Start sind Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien).

Nadal tritt als Vorbereitung auf Wimbledon (25. Juni bis 8. Juli) und die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) an der Seite seines Landsmanns Marcel Granollers auch im Doppel an. Der 34-jährige Haas ist mit dem früheren Davis-Cup-Spieler Alexander Waske im Doppel am Start.