New Delhi (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf die Nummer zwei des Terrornetzwerks al-Kaida, Abu Jahja al-Libi, hat US-Verteidigungsminister Leon Panetta weitere Angriffe auf Terror-Verdächtige in Pakistan angekündigt. In den pakistanischen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan befänden sich die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, sagte Panetta am Mittwoch bei einem Besuch in Indien. Panetta bestätigte die vorherigen Angaben des Weißen Hauses in Washington über den Angriff vom Montag auf al-Libi, ohne dessen Namen zu nennen.

