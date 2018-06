Los Angeles (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat bei den Vorwahlen seiner Partei in fünf weiteren Bundesstaaten gewonnen. Laut ersten Ergebnissen konnte sich Romney bei den Abstimmungen am Dienstag (Ortszeit) mit großer Mehrheit die Stimmen in Kalifornien, Montana, South Dakota, New Mexico und New Jersey sichern. In Kalifornien kam er den Teilergebnissen zufolge auf mehr als 80 Prozent, während seine Widersacher Ron Paul, Rick Santorum und Newt Gingrich abgeschlagen im einstelligen Prozentbereich landeten. Auch in den anderen Staaten lag Romney deutlich vorne.

