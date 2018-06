Washington (AFP) Im Syrien-Konflikt haben die USA ihre Forderung nach einem harten Vorgehen der UNO gegen die Regierung in Damaskus bekräftigt. "Wir als Vereinigte Staaten hoffen, dass alle verantwortungsbewussten Länder bald gemeinsam angemessene Maßnahmen gegen das syrische Regime ergreifen", sagte US-Finanzminister Timothy Geithner am Mittwoch in Washington. "Falls notwendig" müsse dies im Rahmen von Kapitel VII der UN-Charta geschehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.