Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro ist zeitweise über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen. Händler nannten die gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten als Hauptgrund. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2516 Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7989 Euro wert. Der Tag steht ganz im Zeichen der Europäischen Zentralbank. Sie wird - feiertagsbedingt einen Tag früher als üblich - ihre neuen Entscheidungen bekanntgeben. EZB-Beobachter rechnen zwar mehrheitlich nicht mit einer Zinssenkung oder neuen Krisenmaßnahmen.

