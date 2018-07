Frankfurt/Main (dpa) - Eine Leitzinssenkung in China hat dem deutschen Aktienmarkt an Fronleichnam weiteren Schwung verliehen. Allerdings nahm US-Notenbankchef Ben Bernanke der guten Stimmung am Nachmittag den Wind aus den Segeln. Der Dax beendete den dünnen Feiertagshandel daher nur noch mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 6 144 Punkten. Bernanke hatte vor den Gefahren der europäischen Schuldenkrise gewarnt und die grundsätzliche Handlungsbereitschaft der Fed signalisiert, ohne jedoch Details zu möglichen Maßnahmen zu nennen. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2595 Dollar fest.

