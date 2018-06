Luxemburg (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will zwar nicht an den EM-Vorrundenspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Ukraine teilnehmen, bei deutscher Beteiligung aber zum Finale in der ukrainischen Hauptstadt Kiew reisen. "Ich habe nicht vor, zu den Vorrunden-Spielen zu fahren und ich glaube nicht, dass der Sportminister unbedingt schon bei jedem Spiel dabei sein muss", sagte Friedrich, der auch für Sport verantwortlich ist, am Donnerstag in Luxemburg.

