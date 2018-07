Krakau (Polen) (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft besucht am Freitag die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Ein Großteil des Kaders werde vom EM-Quartier in Krakau in das ehemalige Konzentrationslager fahren, teilte der englische Verband FA mit. "Das ist sicherlich etwas, auf das man sich nicht unbedingt freut. Aber natürlich fahre ich mit", sagte Stammtorhüter Joe Hart.

Schon vor der Abreise nach Polen hatten sich mehrere Spieler der Three Lions mit dem Holocaust-Überlebenden Zigi Shipper getroffen. "Während seiner Erzählungen hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Ich musste mehrfach schlucken", sagte Keeper Hart von Meister Manchester City. Ein Teil der englischen Delegation soll zudem die ehemalige Fabrik von Oscar Schindler in Krakau besichtigen.

England ist die vierte Mannschaft, die vor der EM in Auschwitz den Opfern des Holocausts gedenkt. Am Donnerstag hatten italienische und niederländische Spieler das frühere KZ besucht, eine Woche zuvor waren Deutschlands Kapitän Philipp Lahm sowie die beiden in Polen geborenen Spieler Lukas Podolski und Miroslav Klose mit einer Delegation um DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw nach Auschwitz gereist.

Der Besuch der beiden Gedenkstätten ist Teil einer Partnerschaft zwischen dem englischen Verband und dem Holocaust Educational Trust (HET) - einer britischen Stiftung zur Aufklärung über den Holocaust, die im Jahr 1988 gegründet worden war. Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war während der nationalsozialistischen Diktatur das größte Vernichtungslager des NS-Regimes. Nach Schätzungen wurden dort etwa 1,3 Millionen Menschen ermordet.