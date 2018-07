Danzig (SID) - Kapitän Philipp Lahm und Sami Khedira haben am Donnerstagvormittag wieder am Mannschaftstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen. Abwehrspieler Lahm hatte am Vortag im EM-Quartier des DFB-Teams in Danzig lediglich ein Regenerationstraining bestritten. Mittelfeldspieler Khedira hatte wegen muskulärer Probleme am rechten Bein am Mittwoch ein individuelles Lauftraining absolviert.

Einen Tag vor der Abreise in die Ukraine, wo Deutschland am Samstag in Lwiw sein erstes Gruppenspiel gegen Portugal (20.45 Uhr/ARD) bestreitet, konnte Bundestrainer Joachim Löw somit alle 23 Spieler auf dem Trainingsplatz begrüßen.