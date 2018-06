München (SID) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil schwärmt zwei Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Portugal in den höchsten Tönen von dessen Superstar Cristiano Ronaldo. "Er ist für mich eine außergewöhnliche Person, in jeder Hinsicht. Das habe ich bereits bei meiner Ankunft vor fast zwei Jahren in Madrid gespürt, als er sich intensiv um mich gekümmert hat", schrieb Özil, Ronaldos Teamkollege bei Real Madrid, in einer Kolumne für Welt online.

Die Bodenständigkeit des teuersten Spielers der Fußball-Geschichte habe ihn "zunächst überrascht", schrieb Özil. "Er ist kein Einzelgänger, sondern er gibt der gesamten Mannschaft viel. Er kümmert sich vorbildlich um das Team. Heute weiß ich, dass er einfach ein netter Kerl ist." Ronaldo zeichne aus, unbedingt jedes Spiel gewinnen zu wollen - und sei es im Training.

"Obwohl ja viel über sein Privatleben geschrieben wird, kann ich mit absoluter Überzeugung sagen, dass er ein hundertprozentiger Profi ist. Er ist sehr stark auf den Sport fixiert und investiert viel in seine persönliche Fitness", schrieb Özil, und schloss mit dem Kommentar: "Ich gönne ihm jeden Sieg - außer den am 9. Juni natürlich."