Charkow (SID) - Schrecksekunde für alle Neuankömmlinge im ukrainischen EM-Spielort Charkow: Gerade als die Passagiere des Fluges aus Wien das Flughafengebäude verlassen hatten, zerriss der Knall einer Detonation die Stille.

Die Polizei hatte eine Kiste mit unbekanntem Inhalt auf der Zufahrtsstraße zum Airport zur Explosion gebracht. Die Kiste war zuvor auf einer Straßenkreuzung gefunden worden. Die kontrollierte Sprengung sei eine reine Vorsichts- und Routinemaßnahme, erklärte die Polizei.

In Charkow findet am Samstag (18.00 Uhr/ARD) das Vorrundenspiel der deutschen Gruppe zwischen Vize-Weltmeister Niederlande und Portugal statt. Das DFB-Team trifft am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) im Metalist Stadion im Klassiker auf Oranje.