Danzig (dpa) - Zwei Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Portugal standen alle 23 deutschen Spieler wieder voll im Training. Auch Kapitän Philipp Lahm und Sami Khedira, die gestern noch ein Sonderprogramm absolviert hatten, bestritten heute auf dem Sportplatz im Danziger Ortsteil Oliwa wieder das Teamtraining. Lahm hatte zuvor die Stimmung in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der ersten Partie am Samstag gegen Portugal beschrieben: «Es wird Zeit, dass es losgeht.» Morgen fliegt der DFB-Tross von Danzig ins ukrainische Lwiw. Dort steht am Abend das Abschlusstraining an.

