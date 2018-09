Danzig (dpa) - Deutschland ist startklar für die EM. «Wir sind gewappnet», verkündete Bundestrainer Joachim Löw zwei Tage vor dem Auftakt gegen Portugal. Löw deckte in Danzig wichtige personelle Karten für das Auftaktspiel auf. Unter anderem wird Kapitän Philipp Lahm auf der linken Seite verteidigen. Löw ist zudem bereit, das Risiko mit der Achse mit Abwehrchef Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger in der Mittelfeldzentrale und Miroslav Klose als Sturmspitze einzugehen. Eine scharfe Rüge erteilt der Bundestrainer Jérôme Boateng für dessen nächtlichen Besuch an einer Hotelbar in der Nacht vor der Abreise des DFB-Teams nach Polen.

