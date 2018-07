Brasilia (SID) - Nicht ganz ungeschoren ist die "Lei da Copa do Mundo" - das sogenannte WM-Rahmengesetz - am Mittwoch von Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff abgezeichnet worden. So überließ das Regierungsoberhaupt des kommenden Endrunden-Gastgebers den örtlichen Gesetzgebungen die Entscheidung, ob es für bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Eintrittsermäßigung in Höhe von 50 Prozent gäbe.

Falls die jeweilige Stadt ein solches Gesetz vorsähe, könnten Senioren über 60 Jahre, Nutznießer des Sozialprogramms "Bolsa Familie" sowie Studenten und Schüler für die Hälfte des Kartenpreises in allen Kategorien die WM-Spiele besuchen. Der FIFA-Weltverband hatte die Aussetzung dieses Rabatts gefordert.

Rousseff legte zudem wegen Problemen bei der Umsetzung Veto gegen den Paragrafen ein, der bei Spielen der brasilianischen Nationalmannschaft einen Preisnachlass für 10 Prozent der Tickets der günstigsten Kategorie (4) vorsah. Dagegen wurde der Paragraf, der den Verkauf alkoholischer Getränke im Stadion erlaubt, beibehalten.