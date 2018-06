Athen (AFP) Die Arbeitslosenquote in Griechenland steigt unaufhörlich. Im März erreichte sie 21,9 Prozent, wie die griechische Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte. Im Februar hatte die Quote bei 21,4 Prozent gelegen. Die Zahl der Arbeitslosen lag im März bei 1,075 Millionen.

