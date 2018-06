Berlin (dpa) - Die gekündigten Schlecker-Beschäftigten sollen Fachkräftelücken in anderen Branchen füllen. Besonders gesucht werden Erzieher und Altenpfleger. Die Arbeitsagenturen wollten ihnen vollwertige Umschulungen in diese Mangelberufe anbieten, kündigten Arbeitsministerin Ursula von der Leyen und Arbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise an. In strukturschwachen Räumen könnten viele Schlecker-Frauen keine Anstellung im Handel finden, bei Erziehern oder in der Altenpflege aber sei der Bedarf groß. Nach der Insolvenz der Drogeriekette müssen der Ministerin zufolge etwa 25 000 Beschäftigte neue Arbeit suchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.