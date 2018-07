Berlin (dpa) - Die Polizei erhöht den Druck auf kriminelle Rockerbanden. Am Morgen rückten in Berlin und Brandenburg 1000 Polizisten und die Spezialtruppe GSG 9 aus. Auch Drogenspürhunde wurden eingesetzt. Schwerpunkt der Razzia ist das Clubhaus der Bandidos in Hennigsdorf bei Berlin.

