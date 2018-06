Kabul (dpa) - China prüft den Bau einer Gas-Pipeline von Turkmenistan durch Tadschikistan und Afghanistan nach China. Das Büro von Präsident Hamid Karsai teilte in der Nacht mit, Chinas Nationale Petroleumgesellschaft (CNPC) habe Afghanistan um Unterstützung bei einer Machbarkeitsstudie gebeten.

Karsai habe bei einem Treffen mit CNPC-Chef Jiang Jiemin in Peking gesagt, der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China werde zu Stabilität in Afghanistan beitragen.

China bemüht sich in Afghanistan um den Abbau von Rohstoffen. Die Regierung in Peking beteiligt sich nicht am internationalen Militäreinsatz am Hindukusch. Karsai ist derzeit beim Gipfel der Shanghaier Kooperationsorganisation (SCO) in Peking.