Hennigsdorf (dpa) - Mit einem Großeinsatz von etwa 1000 Polizisten ist die Polizei gegen Rockerbanden in Berlin und Brandenburg vorgegangen. Durchsucht würden etwa 70 Objekte, Wohnungen, Arbeitsstätten und Vereinshäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einem Vereinsheim der Bandidos in Hennigsdorf. Dabei wurden außerdem Haftbefehle vollstreckt. Die Razzia richtet sich gegen die organisierte Kriminalität von Rockerbanden, vor allem gegen Drogendelikte. Der Präsident des Clubs in Hennigsdorf ist nach Polizeiangaben ein Berliner Ex-Polizist.

