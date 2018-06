Berlin (dpa) - Die Hells Angels gelten als mächtigster und mitgliederstärkster Rockerclub der Welt. Sie wurden 1948 von Kriegsveteranen in Kalifornien gegründet, der Name stammt von einer Bomberstaffel. Ihr Emblem ist der geflügelte Totenkopf.

Aus der Gruppe von Harley-Davidson-Fans wurde eine straff geführte Organisation mit Mitgliedern in rund 30 Ländern. Der erste deutsche Ableger entstand 1973.

Auch die 1966 in Texas als Motorrad-Club entstandenen Bandidos haben Wurzeln im US-Militär. Die meisten Gründungsmitglieder dienten als Marines im Vietnamkrieg. Die erste deutsche Sektion tauchte Ende der 1990er Jahre auf. Das Club-Emblem zeigt einen mexikanischen Banditen mit Machete und Pistole.

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes hat der Anteil der Rockergruppen an der Organisierten Kriminalität in Deutschland seit 2009 stark zugenommen. Dabei geht es vor allem um Drogenhandel, Prostitution und Schutzgelderpressung. 2006 gab es nur zwei Verfahren gegen diverse Gruppen. 2010 wurde schon in 35 Fällen ermittelt. Dabei waren 20 mal die Hells Angels und 9 mal die Bandidos betroffen.

«Die steigende Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Rocker ist einerseits mit einer erhöhten öffentlichen Wahrnehmung und andererseits mit einer Zunahme der schlichten Anzahl der Gruppierungen und der darin organisierten Personen zu erklären», heißt es in einem Positionspapier der Gewerkschaft der Polizei. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter weist darauf hin, dass es auch Bezüge zum Rechtsextremismus und zur Hooligan-Szene gibt.

Der jahrelange Konflikt der beiden Rockergruppen wurde manchmal mit Waffen ausgetragen. Vor zwei Jahren schlossen die Konkurrenten in Hannover zwar medienwirksam Frieden, dennoch kam es zu weiteren gewalttätigen Konflikten.