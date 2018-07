Köln (SID) - Die Mannheimer Hallen-Europameisterin Carolin Nytra feiert nach langer Zwangspause am Samstag ihr Comeback. Beim Olympia-Testwettkampf des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Mannheim bestreitet die 27-Jährige über 100 m Hürden ihr erstes Freiluft-Rennen seit August 2010. "Carolin ist wieder schmerzfrei. Ich bin zufrieden mit dem, was sie im Training zeigt", sagte Hürden-Bundestrainer Rüdiger Harksen dem "Mannheimer Morgen" (Freitag-Ausgabe).

In der Freiluftsaison 2011 war Carolin Nytra wegen einem Muskelfaserriss und Rückenproblemen nicht gestartet. Bei der Hallen-DM 2012 in Karlsruhe zog sich die Lebensgefährtin von Weitsprung-Hallen-Europarekordler Sebastian Bayer (HSV Hamburg) einen Muskelfaserriss zu.