Osterode (SID) - Kugelstoßerin Nadine Kleinert nähert sich wieder der 20-m-Marke, die sie zuletzt beim WM-Silber 2009 in Berlin übertraf. Beim Leichtathletik-Sportfest in Osterode/Harz erzielte die Magdeburgerin mit 19,61 m die zweitbeste Weite seit dem Medaillengewinn vor drei Jahren. Dabei kam die 36-Jährige, die am Samstag beim Diamond-League-Meeting in New York startet, viermal über 19 m. Respektable Resultate erzielten hinter ihr Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) mit 18,49 und Josephine Terlecki (Magdeburg) mit 18,25 m.

Als vierter deutscher Diskuswerfer übertraf der Wattenscheider Daniel Jasinski mit 64,37 m die EM-Norm für Helsinki (27. Juni bis 1. Juli), verpasste jedoch die Olympianorm für London (27. Juli bis 12. August) um 63 Zentimeter.