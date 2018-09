Sydney (SID) - Der australische Skandal-Schwimmer Nick D'Arcy hat seinem Ruf mal wieder alle Ehre gemacht: Zusammen mit seinem Teamkollegen Kenrick Monk ließ sich der 24-Jährige mit Waffen in der Hand ablichten und postete das Foto auf Facebook und Twitter.

Als "dumm und unangemessen für Mitglieder der australischen Olympiamannschaft" bezeichnete das australische NOK diese Aktion. "Alles, was nicht dem olympischen Geist entspricht und gegen unsere Richtlinien geht, muss sofort gelöscht werden. Im Internet ist nichts privat", sagte Nick Green, Chef de Mission des australischen Olympiateams. Nun muss D'Arcy um seine Olympia-Teilnahme bangen und sich vor den Offiziellen des australischen Schwimmverbandes SAL rechtfertigen.

D'Arcy war bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Er hatte sich im Jahr 2008 in einer Bar in Sydney eine Schlägerei mit seinem Mannschaftskollegen Simon Cowley geliefert und war für die Olympischen Spiele in Peking suspendiert worden.