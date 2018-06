Sydney (AFP) "Hannah Montana"-Star Miley Cyrus und der australische Schauspieler Liam Hemsworth haben sich verlobt. "Danke für all' euro Unterstützung. Wir sind beide sehr glücklich", schrieb Hemsworth am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die 19-jährige Miley Cyrus twitterte, sie sei "so glücklich, verlobt zu sein" und freue sich auf ein glückliches Leben mit Liam. Das Paar hatte sich 2009 bei Dreharbeiten zu dem Film "The Last Song" kennengelernt.

