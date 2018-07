San Francisco (AFP) Der Kurzbotschaften-Dienst Twitter hat einen neuen Vogel: Das stark wachsende US-Internetunternehmen veröffentlichte am Mittwoch ein vereinfachtes Firmenlogo. "In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Welt an den kleinen blauen Vogel gewöhnt, sagte Kreativchef Doug Bowman. "Der Vogel ist überall, wird immer mit dem Dienst Twitter und dem Unternehmen Twitter in Verbindung gebracht."

